“Согласился бы Маркевич возглавить сборную, если предложат? Я думаю, что стопроцентно бы согласился. Ну а что? Луческу 80 лет, он тренирует сборную Румынии, а Маркевичу 74 года.

У него мечта такая – тренировать сборную Украины. 15 лет назад ему не дали себя полностью реализовать, хотя он достаточно неплохую работу там провел. Тот самый Коноплянка при нем дебютировал в сборной, а также много других хороших игроков.

Я считаю, что это было бы объективно. Он бы мог дать сборной новое дыхание. Насколько я понимаю, у Сергея Реброва контракт действующий до Чемпионата мира 2026 года. Далее Маркевич мог бы возглавить команду. Работа в национальной сборной стала бы для него венцом карьеры", – заявил журналист Игорь Цыганык на своем Youtube-канале.

Напомним, что Мирон Маркевич исполнял обязанности главного тренера сборной Украины с февраля 2010 года. Под руководство легендарного тренера национальная команда провела 4 встречи и не проиграла ни разу. Но в августе 2010 года Маркевич покинул пост в сборной – его тогда заменил Юрий Калитвинцев.

