Маркевич скептически оценил перспективы Карпат в сезоне 2019/20

Известный украинский специалист Мирон Маркевич раскритиковал трансферную политику Карпат.

"От Карпат ничего не ожидаю, поскольку все молодые и перспективные футболисты ушли из команды. В прошлом году начинали с Лебеденко, Шведом, Карраскалем.

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Если Карпаты смогут сохранить молодых и перспективных игроков, которые есть в клубе, и приобретут еще несколько хороших исполнителей, то, возможно, появится и игра, и результат, и болельщик на трибунах. А пока всех кого могут – продают.

Эти легионеры, которые берутся фактически ниоткуда, не производят хорошего впечатления. Кто их находит? В то же время свои воспитанники сидят на скамейке, или не попадают в первую команду, или вообще покидают команду.

Хотя могу выделить Ди Франко, который старается, отдается на поле. Болельщик это видит и благодарит поддержкой. Был молодой хороший Карраскаль, но не сложилось. Вот такие легионеры могут потребоваться. Тем не менее я продолжаю ходить на матчи и поддерживать Карпаты, ведь они мне совсем не чужды", – цитирует Маркевича galinfo.

По итогам прошлого сезона УПЛ Карпаты заняли 10-ю строчку и спаслись от вылета, переиграв Волынь в переходных матчах.

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