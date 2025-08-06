"Я не понял, почему в конце сезона те две последние игры проиграли. Еще и с командами, которым ничего не было нужно.

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Потом прочитал интервью, что Карпаты еще не готовы к еврокубкам. Меня это удивило – почему не готовы? Болельщики ждут этого 15 лет, команда хорошая, собраны неплохие футболисты, можно было попробовать себя в еврокубках. Есть возможность – надо выходить и играть. Это был очень хороший шанс", – сказал Маркевич в интервью СБОРНАЯ.

В прошлом сезоне острая борьба за место в еврокубках шла между Карпатами, Полесьем и Кривбассом. В конце концов путевку получили житомирцы.

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