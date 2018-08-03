Маркевич: Шахтер захочет реабилитироваться после поражения в Суперкубке

Председатель Комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич поделился мыслями относительно матча Динамо – Шахтер.
"Учитывая, что матч пройдет в Киеве, конечно, Динамо постарается победить – дома родные стены помогают. С другой стороны, Шахтер достаточно неудачно играет против Динамо, поэтому, наверное, захочет реабилитироваться.
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Шахтер будет больше атаковать, а Динамо – играть на контратаках. Киевлянам этот рецепт помогает в матчах с "горняками". Не думаю, что будет что-то кардинально изменено", – сказал Маркевич в эфире канала Футбол 1.
Напомним, матч 3-го тура УПЛ Динамо – Шахтер состоится 3 августа, начало в 19:00.
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