Маркевич: Шахтер захочет реабилитироваться после поражения в Суперкубке

Председатель Комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич поделился мыслями относительно матча Динамо – Шахтер.

"Учитывая, что матч пройдет в Киеве, конечно, Динамо постарается победить – дома родные стены помогают. С другой стороны, Шахтер достаточно неудачно играет против Динамо, поэтому, наверное, захочет реабилитироваться.

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Шахтер будет больше атаковать, а Динамо – играть на контратаках. Киевлянам этот рецепт помогает в матчах с "горняками". Не думаю, что будет что-то кардинально изменено", – сказал Маркевич в эфире канала Футбол 1.

Напомним, матч 3-го тура УПЛ Динамо – Шахтер состоится 3 августа, начало в 19:00.

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