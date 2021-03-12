"Шахтер неприятно удивил, хотя нужно признать, что "горняки" в последнее время не похожи на себя. Прежде всего, куда-то исчезла их целеустремленность, когда каждый игрок четко знал свой маневр. Я бы не стал винить в большом поражении только линию обороны. Без травмированного опорного полузащитника Тараса Степаненко оказалось, что просто некому отбирать мяч, страховать пространство перед своей штрафной площадкой.

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И хотя римляне не продемонстрировали давления, взрывных атак, даже действуя в сберегательном режиме они достигли нужного результата. Мне сложно сказать, почему Шахтер сдал, может возникли проблемы с психологией, не исключено, что кто-то из игроков решил, что достиг потолка и поэтому не стоит особо напрягаться? Но хочется напомнить "горнякам", что на имитации футбола далеко не уйдешь", – отметил Маркевич в комментарии meta-ratings.

Напомним, Рома разбила "горняков" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча в Киеве состоится через неделю, 18 марта, начало в 22:00.

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