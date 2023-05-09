"Виктор очень хорошо играет в Ла Лиге, он раскрылся. Думаю, Цыганков в Жироне надолго не задержится.

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Манчестер Сити? Посмотрим. Сегодня, возможно, рановато, а завтра – самое время", – сказал Маркевич в комментарии FanDay.

Напомним, в текущем сезоне Цыганков провел за Жирону 14 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 4 ассиста. Его контракт с каталонцами действует до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает игрока в 22 млн евро.

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