"Прогноз на итоговый топ-3 УПЛ? Наверняка, все так и останется. Чемпион – Динамо. Второе место – Александрия. Третье – Шахтер. Я не знаю, за счет чего Шахтер может выбить Александрию со второго места. Вроде бы в донецкой команде есть квалифицированные футболисты, а целостной игры нет, каждый бегает сам за себя.

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Я считаю, что Оболонь не должна была проигрывать Шахтеру. "Пивовары" выглядели не хуже, особенно во втором тайме. Не знаю, что происходит с Шахтером, сейчас они выглядят очень неуверенно", – сказал Маркевич в интервью Украинскому футболу.

Напомним, в турнирной таблице УПЛ после 22 туров лидирует Динамо, имея 54 очка. Столичный коллектив опережает Александрию на четыре балла, а Шахтер – на десять, хотя донетчане имеют игру в запасе.

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