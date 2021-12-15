"Главный претендент на понижение в классе пока Мариуполь. Хотя если руководство клуба серьезно обратит внимание на команду, и зимой азовцы смогут укрепиться, то можно бороться. С детьми в Премьер-лиге делать нечего. Ушло девять человек, а на их место пришли 17-летние юноши. О каком-то мгновенном прогрессе не может быть и речи.

Мариуполь принял решение о будущем Маркевича

Пусть Остап все пережует. Если карьера тренера гладко начинается, то обычно плохо заканчивается. Он просто попал в такую ​​ситуацию. Футболисты особо не хотят ехать в Мариуполь, судьи, прямо скажем, не уважают – чуть ли не в каждой игре удаления и пенальти. Что я могу ему подсказать? Нужно терпеть и работать. А то, что Остап серьезно относится к своим обязанностям, я имел возможность увидеть своими глазами", – резюмировал Маркевич в комментарии Footboom.

Добавим, что Мариуполь пошел зимовать на последней строчке УПЛ. Отставание от зоны переходных матчей составляет 5 очков, от спасительной – 9.

Шахтер, Динамо, Верес, Мариуполь – "полярные" клубы УПЛ, они выделяются на фоне чемпионата, как немногие в Европе