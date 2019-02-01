Маркевич: Сборную Украины U-19, скорее всего, возглавит Нагорняк

Председатель Комитета национальных сборных команд Федерации футбола Украины Мирон Маркевич ответил на вопросы пресс-службы организации.

"Должность главного тренера юношеской сборной Украины (U-19) оставил Сергей Попов. Скорее всего, его заменит Сергей Нагорняк, которому сначала нужно будет помочь.

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Во всяком случае, хочу понаблюдать за футболистами львовских Карпат, которых немало представлено в этой сборной, ведь скоро команде предстоит сыграть в элит-раунде чемпионата Европы.

Владимиру Езерскому я также хочу пожелать пробиться со своими подопечными (команда U-17) в финальную часть Евро. Здесь тоже интересные соперники в элит-раунде. Ну и, конечно, надо максимально помочь Александру Петракову, которому со сборной U-20 предстоит сыграть на чемпионате мира.

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Руководители клубов должны понимать, что это одно из самых значимых соревнований для украинской национальной ассоциации. Более того, это и реклама для команд, ведь футболисты будут представлять клубы на таком большом форуме. Думаю, вопрос о том, отпускать ли своих исполнителей на чемпионат мира, даже не должен возникать.

Молодежная сборная? Руслан Ротань – парень серьезный, поэтому я верю, что все у него получится. Группа в отборочном турнире чемпионата Европы у нас без грандов, ровная, тем интереснее будет наблюдать за борьбой", – цитирует Маркевича официальный сайт ФФУ.