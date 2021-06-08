"Я прекрасно осознаю, что 13 июня в стартовом матче на Евро с Нидерландами будет совсем другой футбол. Однако убедительная виктория над киприотами также имеет для нашей сборной большое значение.

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Прежде всего, для игрового тонуса, уверенности в своих силах, вдохновения. Чувствовалось, что у ребят была возможность поиграть в свое удовольствие, к тому же многое получалось. Важно, что прервал голевую "засуху" Андрей Ярмоленко, что снова сохранили свои ворота на "замке".

Как видите, много позитива, теперь желательно серьезно поработать над ошибками и не прогадать с тактикой в матче с Нидерландами. Повторяю, в воскресенье все будет по-другому, хотя не может не радовать, что с каждым контрольным матчем подопечные Андрея Шевченко прибавляли", – сказал Маркевич в комментарии Meta Ratings.

Напомним, чемпиона Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины на групповом этапе сыграет с национальными командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

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