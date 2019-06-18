Маркевич: Сборная U-20 показала, что и такие государства, как Украина, могут выигрывать крупные форумы

Известный украинский тренер, глава комитетов национальных сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал победу команды U-20 на чепионати мира.

"Не думаю, что вообще в стране было много людей, которые предрекали чемпионство сборной Украины. Хотя, зная характер и амбиции Александра Петракова, я был уверен, что "сине-желтые" не будут пасти задних. Считаю, что со своим послужным списком наставник наиграл на победу на мундиале.

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Я присутствовал на матче 1/8 финала против Панамы. О сопернике не скажешь, что он принадлежит к лидерам мирового футбола, но в действиях "сине-желтых" была какая-то особая уверенность. Вот тогда у меня и мелькнула мысль, что наша сборная может далеко зайти. Это яркий пример для всех наших молодых футболистов, как можно добиваться успеха. Нет ничего невозможного.

Сейчас все должно быть направлено на развитие футбола в нашей стране. Очень удобный период. Наша сборная показала, что и такие государства, как Украина, могут выигрывать крупные форумы", – цитирует Маркевича официальный сайт УАФ.

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