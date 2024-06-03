Главный тренер Карпат Мирон Маркевич советует скептически относиться к информации, которая поступает от инсайдеров.

– Можете прокомментировать информацию, что вы якобы поставили ультиматум руководству Карпат по трансферам?

– Никому я никаких ультиматумов не ставил. Откуда вы это взяли?

– Игорь Бурбас сообщил.

– Я не разговаривал с ним.

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– А в целом стоит ли под вопросом ваше трудоустройство в Карпатах? Потому что была подана информация, что вы якобы можете уйти.

– Откуда эта информация?

– Игорь Бурбас в своем блоге...

– Я вам говорю – я не говорил с Игорем Бурбасом.

– То есть, в Карпатах вы остаетесь?

– Да, пока остаюсь, – заявил Маркевич в комментарии Tribuna.

Напомним, Бурбас сообщал о давнем конфликте главного тренера Карпат с шеф-скаутом Глебом Корниенко. Стороны якобы имеют абсолютно разные взгляды на комплектацию состава под УПЛ.

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