"Сейчас такой уровень нашего футбола. Ничего ты не сделаешь, надо это пережить как-то. Грустно смотреть, честно говоря.

Непонятно мне одно: может, мастерства, ясно, не хватает, но самое страшное, что самоотдачи нет. Просто отбывают номер на поле.

Я смотрю очень много матчей. Когда чемпионат Украины, то еще не так заметно, потому что, в принципе, все команды почти равны. А вот когда играют в еврокубках – просто не хочется смотреть", – сказал Маркевич в комментарии Tribuna.

Напомним, в борьбе за выход в групповой этап Лиги Европы Динамо на выезде уступило Маккаби Тель-Авив (1:3), а в Лиге конференций Полесье сгорело итальянской Фиорентине (0:3), а Шахтер спас ничью со швейцарским Серветтом (1:1). Ответные матчи состоятся уже в четверг, 28 августа.

