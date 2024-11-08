"Я до сих пор не нахожу ответа на вопрос: что могло произойти в перерыве с киевлянами, которые так бездарно провели второй тайм? Согласен, играть с 17-й минуты в меньшинстве – сложно, но ведь это не катастрофа. Хотя поступок Дубинчака мне не понятен, ведь прямой угрозы воротам киевлян не было.

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Как тут не вспомнить, что в недавнем Классическом нелепое удаление в где-то похожей ситуации Крыськива привело к потере очков Шахтером, которых может не хватить на финише. Тем не менее, как видите, выводов из ошибок никто не делает.

Но факты упрямая вещь: во втором тайме Динамо банально посыпалось – исчезла компактность в действиях, начались позиционные ошибки, центр защиты напоминал проходной двор. Это и привело к разгромному поражению, о таком результате, убежден, гости даже не мечтали. Создается впечатление, молодежь киевлян просто забыла, что защищает спортивную честь команды, которая всегда славилась своей неуступчивостью", – сказал Маркевич в комментарии Sport.ua.

Напомним, поражение опустило Динамо на последнюю строчку турнирной таблицы Лиги Европы. Следующим оппонентом киевлян в еврокубках будет чешская Виктория Пльзень, которая сенсационного одолела испанский Реал Сосьедад. Поединок состоится 28 ноября и начнется в 19:45 по киевскому времени.

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