– Мирон Богданович, есть ли у вас хоть какие-то надежды на успех Полесья?

– Ну а чего же нет. Ясно, что Фиорентина – то не Пакш, но надо выходить и играть, показать характер. Тем более у нас чемпионат уже начался, житомирский клуб находится в тонусе, а Фиорентина официальных матчей еще не проводила. Конечно, Полесью будет непросто, но будем надеяться, что все будет хорошо.

"Вы мечтаете выиграть ЛК, а мы мечтаем пройти Фиорентину": Ротань – о главном испытании Полесья на пути к турниру

– Фиорентина у букмекеров считается огромным фаворитом. За счет чего Полесье может рассчитывать на успех? Как надо играть против гранда Серии А?

– Во-первых, должна быть полная самоотдача, не делать ошибок в обороне, как это было раньше, и искать свои моменты. Полесью надо построить игру на контратаках, но глубоко не садиться. Другого варианта я не вижу.

– Может ли Полесью помочь недооценка со стороны Фиорентины?

– Посмотрим, игра покажет. Мы же не знаем, в каком состоянии сейчас итальянский клуб, – подытожил Маркевич в интервью Украинскому футболу.

К слову, уже в четверг, 21 августа, житомирское Полесье сыграет первый матч против итальянской Фиорентины за право попасть в основной этап Лиги конференций. Стартовый свисток матча прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Полесье – Фиорентина: анонс матча плей-офф квалификации Лиги конференций