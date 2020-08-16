Маркевич рассказал о подготовке к своему дебюту в УПЛ

"Работать всегда есть над чем. Это постоянный процесс. Наверное, этим футбол и интересен, что есть фундамент для работы.

Мариуполь одержал первую победу под руководством Остапа Маркевича

Сейчас мы довольны продемонстрированной игрой. Тот футбол, который мы пытаемся привить команде, у нас неплохо получается. Хотя были травмы и у нас отсутствует большое количество футболистов. Поэтому не удалось собрать тот состав, который мы хотели.

Поэтому играли i молодые ребята. Они нас не разочаровали. Мы довольны их уровнем подготовки и самоотдачей. Идет процесс построения новой команды. Он не моментальный и требует времени", – цитирует украинского специалиста официальный сайт Мариуполя.

Напомним, недавно Остап Маркевич возглавил команду из Мариуполя и уже готовится с ней к грядущему сезону. В первом туре УПЛ его подопечные 22 августа сыграют на выезде против Александрии.

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