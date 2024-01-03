"Что с Коноплянкой? Ну я не знаю. У меня от хорошо играл в свое время. Потом уже все пошло не так, как бы хотелось. Но ничего тут не сделаешь, так оно бывает. Я знаю, что он мне много помог в Днепре и его большая заслуга, что мы играли в финале Лиги Европы.

Коноплянка официально покинул Клуж – 54 минуты на поле, ноль результативных действий и скандалы за полгода

Разочарование в тренере ЧФР Клуж? Доверие тренера очень важно для футболиста. Это основа, а если нет доверия – то очень тяжело футболисту. Поэтому, наверное, да. Может ли Евгений еще заиграть на достойном уровне? Ну трудно так сказать сразу, потому что я его давно не видел и давно не общался с ним. Это его должно быть решение.

Какой клуб ему подошел бы? Не знаю, трудно что-то сейчас говорить. Я давно его не видел, ну что я сейчас могу сказать? Здесь надо учитывать в какой он форме, как он. Травмы его преследовали ... Ну он хорошо играл за Днепр и я его хотел в Металлист забрать. Здесь не получилось. Однако, он оставил такой весомый вклад в украинском футболе. Поэтому надо его за это поблагодарить", – поделился Маркевич в комментарии NV.ua.

Напомним, ранее Коноплянка выступал за Днепр, Севилью, Шальке, Шахтер и Краковию. Полузащитник уже несколько лет не может вернуться к лучшей форме, быстро покидая свои клубы. Последним клубом Евгения стал ЧФР Клуж, за который наиграл 54 минуты и не отметился ни одним результативным действием, но успел попасть в ряд скандалов.

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