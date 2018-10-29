Маркевич прокомментировал перспективы украинских клубов в еврокубках

Глава Комитета национальных сборных команд Федерации футбола Украины Мирон Маркевич поделился своими ожиданиями от выступлений украинских команд в еврокубках.

"Несмотря на две ничьи, считаю, Динамо просто обязано выходить из такой группы в Лиге Европы.

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У Шахтера в Лиге чемпионов ситуация сложнее. На мой взгляд, горняки потеряли очки в матчах с Хоффенхаймом и Лионом. Теперь в двух поединках с Манчестер Сити им нужно цепляться за очки, чтобы рассчитывать на выход из группы. Хотя все прекрасно понимают, с какой сильной командой предстоит играть.

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Ворскле, конечно, будет сложно пробиться в плей-офф раунд Лиги Европы. Упущенная на последних минутах победа в матче со Спортингом может стать ключевым фактором для полтавчан в распределении мест в группе. Им нужно забыть осечки и в ближайшем матче с Карабахом постараться показать качественный футбол", – цитирует Мирона Маркевича Команда №1.