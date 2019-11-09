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Маркевич продолжает чистить состав Черноморца – команду покинут еще трое игроков

11:01 61 Читати українською
Маркевич продолжает чистить состав Черноморца – команду покинут еще трое игроков
Остап Маркевич / Фото из открытых источников

Главный тренер одесского Черноморца пытается максимально сбалансировать одесскую команду.

Одесский Черноморец попрощается сразу с тремя футболистами, которые не подходят под тактическую схему нового наставника команды Остапа Маркевича, сообщает Ua-football.

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Из клуба уйдет защитник Денис Васильев, который в этом сезоне провел за команду 6 матчей. Кроме того, Южную Пальмиру покинут полузащитник Максим Войтиховский (5 матчей) и нападающий Владимир Коваль (5 матчей).

Напомним, Остап Маркевич возглавил команду из Одессы 14 октября этого года, после того как покинул Агробизнес. За три недели работы 41-летний специалист успел отчислить из команды российского форварда Василия Павлова и голкипера Дмитрия Безотосного.

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Агробизнес Агробизнес Максим Войтиховский Максим Войтиховский Черноморец Черноморец Первая лига Остап Маркевич Остап Маркевич Денис Васильев Денис Васильев Володимир Коваль Володимир Коваль
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