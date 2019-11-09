Маркевич продолжает чистить состав Черноморца – команду покинут еще трое игроков

Главный тренер одесского Черноморца пытается максимально сбалансировать одесскую команду.

Одесский Черноморец попрощается сразу с тремя футболистами, которые не подходят под тактическую схему нового наставника команды Остапа Маркевича, сообщает Ua-football.

Маркевич-младший определился с тренерским штабом в Черноморце

Из клуба уйдет защитник Денис Васильев, который в этом сезоне провел за команду 6 матчей. Кроме того, Южную Пальмиру покинут полузащитник Максим Войтиховский (5 матчей) и нападающий Владимир Коваль (5 матчей).

Напомним, Остап Маркевич возглавил команду из Одессы 14 октября этого года, после того как покинул Агробизнес. За три недели работы 41-летний специалист успел отчислить из команды российского форварда Василия Павлова и голкипера Дмитрия Безотосного.

Шахтар – як Челсі, Динамо – як Лестер, а Карпати – Борусія Д: тактичні схеми всіх клубів УПЛ