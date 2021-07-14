Председатель Комитета сборных УАФ Mирон Mаркевич высказался о конфликте между Рухом, Львовом и Ареной Львов. Одна из местных команд не задержалась с ответом.

Маркевич обратился к клубам: "Я не знаю кто и кого здесь хочет подставить, но есть конфликт, и его надо решать, потому что оно никому не нужно. Есть хороший стадион Арена Львов. Надо, чтобы он жил.

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И я бы хотел, чтобы наши львовские клубы все-таки нашли компромисс и играли на этом стадионе. Это один из красивейших стадионов Европы, а там (на стадионе Украина – Футбол 24) жизни нет... Вот что для меня является основным. Я призываю наши команды все-таки найти компромисс и играть на стадионе Арена Львов. Я, как львовянин, хочу приходить на футбол и смотреть его в нормальных условиях", – цитирует специалиста depo.ua.

По сообщениям СМИ, Львов сумел согласовать детали аренды с руководством главного стадиона Западной Украины. Рух пока не нашел общего языка с ареной и ответил Маркевичу.

"Глубокоуважаемый Мирон Богданович, футбольный клуб Рух не обязан "находить компромисс" с Ареной Львов, ведь те условия, которые предлагает руководство этого государственного комплекса, являются неприемлемыми и манипулятивными. И еще – до безопасности на Арене Львов также есть немало вопросов, о чом свидетельствует государственный аудит, который мы публиковали ранее.

Также хотели бы обратить внимание горе-журналистов-манипуляторов и их заказчиков из УАФ, что заголовок материала никак не коррелируется с содержанием комментария Маркевича. За уши притянута фраза якобы Маркевича, что "львовские клубы должны прекратить шантаж" ярко свидетельствует о том, что у УАФ начало очень сильно "подгорать" в одном месте из-за позиции ФК Рух по поводу действий руководителей украинского футбола", – говорится на сайте "желто черных".

Напомним, все началось с того, что Рух пригрозил прекратить существование или сняться из УПЛ из-за того, что стадион Украины потерял право принимать поединки элиты, а именно там хотел играть клуб Козловского.

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