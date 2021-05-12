Маркевич признался, почему решил остаться в Мариуполе, и озвучил планы на следующий сезон
Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич прокомментировал подписание с клубом нового контракта.
"Необходимо уточнить, что в Мариуполе придерживаются практики пролонгации соглашения на год. Это меня не удивило. В испанском Вильярреале, где раньше приходилось тренировать, был такой же подход.
Маркевич официально продлил контракт с Мариуполем
Считаю, что прошлый сезон был очень важным для меня, прежде всего, в познавательном аспекте. Ведь мне еще не приходилось работать на таком уровне. На мой взгляд, наш тренерский штаб качественно справляется со своими обязанностями. Подтверждение этому – включение мариупольца Артема Бондаренко в список кандидатов в национальную сборную Украины, наши представители есть и в молодежной сборной страны.
Чего ждать от Мариуполя в новом сезоне? Во многом это будет зависеть от того, сколько арендованных игроков вернется в Шахтер. Пока у нас только одна потеря: за Мариуполь больше не будет выступать Игорь Тищенко", – сказал Маркевич в комментарии Meta Ratings.
Напомним, Остап Маркевич сегодня продлил контракт с "азовцами" еще на год. По итогам сезона Мариуполь под его руководством завершил сезон на 11-й строчке турнирной таблицы и избежал вылета из Премьер-лиги.
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