"Кому отдаю предпочтение в повторных поединках? Еще перед четвертьфиналами я хотел, чтобы в финале встретились Барселона и ПСЖ, которые демонстрируют наиболее зрелищный футбол. Но это мое желание, как болельщика.

Барса и Интер шокировали ничьей: реинкарнация динамовского полуфинала, Ямаль – новый Месси, Дюмфрис уничтожил оборону Флика

Сейчас шансы Барселоны и Интера расцениваю, как 50 на 50, а ПСЖ отдаю незначительное преимущество вследствие победы в Лондоне. И не стоит переоценивать фактор родных стен. Отношения выясняют команды, для которых все равно, где побеждать", – сказал Маркевич в комментарии Sport.ua.

Напомним, в первых матчах ПСЖ на выезде минимально обыграл лондонский Арсенал (1:0), а Барселона в родных стенах расписала огненную ничью с миланским Интером (3:3).

ПСЖ удержал минимальную победу над Арсеналом в первом полуфинале Лиги чемпионов