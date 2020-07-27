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Маркевич признался, что не раз имел желание побить арбитра

08:55 - Читати українською
Маркевич признался, что не раз имел желание побить арбитра
Мирон Маркевич / фото: ФК Рух

Глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал скандальное избиение арбитра после матча Первой лиги Агробизнес – Минай.

 

"Не сдержался. Наверное, что-то было, что судья был избит, я не знаю. Может, судья что-то сказал. Но нужно было держать себя в руках. За все годы карьеры я не раз хотел побить судью", – поделился Маркевич в эфире программы Профутбол.

Вице-президента УАФ Собуцкого пожизненно отстранили от футбола за избиение арбитра

Напомним, после поединка 24-го тура Первой лиги Агробизнес – Минай (0:2) в судейской комнате был избит Юрий Иванов – главный арбитр матча. Как отметил рефери в своих объяснениях, к его избиению был причастен вице-президент УАФ Олег Собуцкий.

Как следствие, глава Агробизнеса пожизненно отстранили от футбола, а команду оштрафовали на 500 тысяч гривен и запретили проводить матчи на стадионе Юность в пгт. Волочиск до отдельного решения Комитета УАФ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.

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Мирон Маркевич Арбитры Минай Минай Олег Собуцкий Агробизнес Агробизнес Агробизнес - Минай
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