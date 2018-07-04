Маркевич принципиально не смотрит матчи с участием сборной России на ЧМ-2018

Бывший наставник сборной Украины Мирон Маркевич признался, что избегает просмотра матчей российской сборной на чемпионате мира.

Экс-тренер Днепра и Металлиста Мирон Маркевич в комментарии Tribuna рассказал, что он не посмотрел ни одного матча с участием сборной России на ЧМ-2018, однако другие поединки смотрит.

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"Я смотрю чемпионат мира. Мне важно смотреть матчи, как специалисту. Это футбол. Но матчи сборной России не смотрю, ни одного не видел. Принципиально. Да и нет там на что смотреть", – сказал Маркевич.