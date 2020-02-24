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Маркевич: Приятно удивлен тем, что увидел в Черноморце

13:28 155 Читати українською
Маркевич: Приятно удивлен тем, что увидел в Черноморце
Мирон Маркевич / ФК Черноморец

Известный тренер Мирон Маркевич поделился впечатлениями от пребывания в одесском Черноморце, который возглавляет его сын Остап.

"Я приятно удивлен увиденным. Черноморец производит хорошее впечатление, несмотря на то, что команда фактически создавалась с нуля. Прошло чуть больше месяца, а уже видно настоящий коллектив.

Маркевич будет помогать сыну в Черноморце

В составе много одесситов, что немаловажно. Конечно, надо еще очень прилично поработать и непременно усилиться для решения серьезных задач", – цитирует Маркевича официальный сайт одесского клуба.

Отметим, что Черноморец сейчас занимает 10 место в турнирной таблице Первой лиги. Одесситы имеют в своем активе 22 очка и отстают от 3 места, которое дает возможность играть в УПЛ, на 15 зачетных баллов.

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Черноморец Черноморец Первая лига Мирон Маркевич
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