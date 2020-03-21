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Маркевич предполагает, что сезон УПЛ могут не доиграть

10:50 37 Читати українською
Маркевич предполагает, что сезон УПЛ могут не доиграть
Мирон Маркевич / Фото з відкритих джерел

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мыслями о важности футбольных соревнований в столь непростые времена.

"Я не думаю, что играть в таких условиях – правильно. И Беларусь, считаю, тоже никуда от этой проблемы не убежит. Возьмем Бергамо. Аталанта с Валенсией игру провели – и теперь в этом городе один из самых высоких показателей по смертности из-за болезни. Я не говорю, что в этом виноват был только футбол, но и футбол в том числе.

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Везде ситуация одинаковая – люди в панике, пустые улицы. В том же Львове, я сейчас иду центром – обычно толпа людей, пройти негде. А сейчас – тихо, пусто. Не то, чтобы совсем людей нет – выходят за едой, лекарствами. Но все строго в рамках того, что в первую очередь необходимо для существования.

По УПЛ – доиграть, считаю, надо. Но, в первую очередь, исходить из ситуации с заболеваемостью. Если вирус не отступит, какой тогда смысл возобновлять соревнования?" – подытожил Маркевич в комментарии Footboom.

К слову, сейчас в Украине зафиксирован 41 случай заболевания коронавирусом, три из них стали летальными.

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коронавирус Мирон Маркевич УПЛ
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