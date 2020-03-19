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Маркевич пожертвовал солидную сумму военному госпиталю

11:27 44 Читати українською
Маркевич пожертвовал солидную сумму военному госпиталю
Мирон Маркевич / фото из открытых источников

Украинский автогонщик и волонтер Алексей Мочанов рассказал, что Мирон Маркевич пожертвовал деньги на помощь Киевскому военному госпиталю.

"Мирон Богданович Маркевич – реальный человек-легенда, безмерно уважаемый специалист. Тато. Связался со мной непосредственно по старой дружбой. Спросил, что нужно Киевскому военному госпиталю.

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Я состыковал с первыми, главными и компетентными, и практически сразу госпиталь на выделенные Маркевичем средства закупил необходимое и важное. На сто визиток Бенджамина (вероятно, на сумму 10 000 долларов – прим.). Спасибо, Богданович. Все в работе, в нужном месте и в нужное время. Быть добру", – поделился Мочанов на своей странице в Facebook.

Напомним, Маркевич за свою тренерскую карьеру успел поработать с такими командами, как Карпаты, Металлист и Днепр, а также тренировал сборную Украины. Интересно, что днепряне достались финала Лиги Европы с Мироном Богдановичем во главе.

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