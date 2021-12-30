"Конечно, нам было трудно проводить все матчи первого круга в гостях. Если еще взять и географическое положение нашего города, то на дорогу мы тратили довольно много времени. Но во всем нужно находить позитив. Во-первых, мы набрали достаточно много очков в гостях.

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А во-вторых, известно, что в дороге проверяются люди. Мы вместе прошли этот тест. Переезды сплотили и объединили нашу команду. Но мы хотим быть еще сильнее и приложим для этого все усилия", – цитирует Маркевича Sport Arena.

Заметим, Остап Маркевич возглавил Мариуполь летом 2020-го. На зимнюю паузу азовцы пошли девятыми с 16 зачетными баллами, проведя все матчи первой части сезона в гостях из-за реконструкции стадиона.

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