"Петраков – царь и Бог, чтобы так себя вести? Как можно хамить СМИ, когда они задают нормальные вопросы? Каждый тренер после игры на эмоциях, но нужно держать себя в руках. В Украине у него тоже были конфликты с журналистами. Это ненормально. Я ему советую немного остыть и думать о своей команде.

Петраков снова конфликтовал с журналистом: "Почему я должен объяснять свои решения?"

Почему он так себя ведет? Характер здесь ни при чем. У каждого есть своя работа: у Петракова своя, у журналистов своя. Мне, бывало, тоже не нравились вопросы журналистов, но я всегда отвечал и не грубил, потому что понимал, что это их работа. Тем более, что Армения проиграла Турции и он должен понимать, что будут неудобные вопросы. Ему нужно успокоиться.

Поведение Петракова его не украшает, тем более в другой стране. Пусть ведет себя достойно. Если он будет так реагировать на каждый вопрос, то, думаю, ему недолго осталось работать в Армении. Не совершил ли он ошибки, возглавив сборную Армении? Это его проблемы", – цитирует Маркевича FanDay.

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