– Зинченко даже после разгрома Реала в ответном матче получил крохи времени от Артеты, выйдя в компенсированное время.

– Ему надо уходить из Арсенала, если к нему нет доверия. Чего там сидеть? Это мое мнение, а решать только Зинченко. Он еще молодой, и ему надо играть, тем более, он сильный футболист.

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– По информации СМИ, к Зинченко снова возобновила интерес Боруссия Дортмунд.

– Если это правда, то надо туда переходить. Боруссия – сильная команда. Зинченко нужна игровая практика, это и для сборной будет хорошо, – сказал Маркевич в интервью Украинскому футболу.

К слову, этом сезоне Зинченко провел 19 матчей за Арсенал во всех турнирах, в целом отыграв 623 минуты и отметившись одним голом.

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