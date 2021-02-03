Отчисления из Колоса стало далеко не первым скандальным эпизодом в биографии 35-летнего форварда.

Селезнев озвучил свою версию ухода из Колоса – ветеран настроен продолжить карьеру в другом клубе УПЛ

"Если и были какие-то догадки, что Евгений позволил себе лишнего, то лучшим способом воспитания была скамейка запасных. К слову, так было перед полуфинальным матчем Лиги Европы 2015 года по Наполи. Тот урок пошел Селезневу на пользу. В первом поединке в Италии он сравнял счет, а в повторном забил победный гол и сделал весомый вклад для выхода Днепра в финал престижного континентального турнира", – вспомнил Маркевич в комментарии Meta-ratings.

Напомним, внезапный уход Селезнева со сборов Колоса связывают с очередным нарушением режима, которое переполнило чашу терпения тренера ковалевцев Руслана Костышина.

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