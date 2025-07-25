– С каждой игрой все заметнее становится влияние нового рулевого Шахтера Арды Турана на своих подопечных. “Горняки” постепенно становятся тренерской командой турецкого специалиста.

– Что Вы имеете в виду?

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– Во вчерашнем противостоянии в Стамбуле бросалась в глаза уверенность гостей, их старание более агрессивно действовать в отборе в переходной фазе, не тратилось время на монотонные перепасовки, а разрезные передачи позволяли находить свободное пространство между линиями. Во-вторых, Туран четко придерживается спортивного принципа при определении стартового состава. Может раньше ты считался резервистом, но хорошо проявил себя на тренировках, в спаррингах, выходишь в основе. Это я про Олега Очеретько, который с появлением у руля турка, стал игроком основной обоймы.

– Кстати, думали, что "горняки" возьмут верх в Стамбуле в таком убедительном стиле?

– Был уверен в их победе, все же за Бешикташ играют футболисты, лучшие времена которых уже позади, но не ожидал от гостей такого доминирования. Поэтому респект Турану и его подопечным.

– К сожалению, другие представители Украины вчера разочаровали, особенно Полесье, которое в Лиге конференций умудрилось проиграть представителю страны-карлика – Санта-Коломе.

– Конечно, можно было бы сказать, что Полесье, которое провалилось и в прошлом году в еврокубках, пробило "дно", однако я не буду этого делать. Все же, надеюсь, что полищуки опомнятся и через неделю возьмут реванш, потому что и так вчерашнее поражение – 1: 2 нанесло мощный удар по их имиджу.

– После финального свистка некоторые из игроков Полесья отмечал, что команду выбил из колеи пропущенный мяч.

– Этого я уже не понимаю. Неужели полищуки не знали, что в настройке Санта-Колома точно не будет уступать. А трусцой, без креативных решений даже представителя чемпионата Андорры – не обыграть. Но, повторяю, не хочется сыпать соль на раны и очень надеюсь, что через неделю подопечные Руслана Ротаня докажут случайность этого фиаско в Словакии.

Что же до Александрии, которая уступила также в Лиге конференций сербскому Партизану – 0:2, то есть вопрос к клубному руководству: почему после исторического серебряного взлета в УПЛ, не позаботились о сохранении ключевых исполнителей? Я не могу сказать, что в Катовице "горожане" были обречены, но особенно в завершающей стадии атаки они действовали беззубо.

– Как Вы оцениваете шансы украинских команд в завоевании путевок в следующий раунд?

– Думаю, что киевские динамовцы, которые свой победный поединок в квалификации Лиги чемпионов проводили несколько ранее на Мальте и Шахтер продолжат борьбу за попадание в основную группу. Полесье просто обязано пройти дальше, иначе – позор. Худшие шансы у Александрии, ведь придется играть в Белграде, где Партизан отличается неуступчивостью. Хотя в составе "горожан" есть игроки, которым по силам прыгнуть выше головы и помочь своей команде добиться нужного результата, – цитирует Маркевича Sport.ua.

Напомним, что Мирон Маркевич является заслуженным тренером Украины и возглавлял такие команды, как Волынь, Карпаты, Подолье, Кривбасс, запорожский Металлург, Металлист, Днепр и сборную Украины. Под его руководством Днепр попал в финал Лиги Европы 2015, где уступил Севилье.

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