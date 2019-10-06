Маркевич покинул Агробизнес

Перволиговый Агробизнес решил прекратить сотрудничество с главным тренером команды Остапом Маркевичем.

Остап Маркевич покинул пост главного тренера Агробизнеса, информирует официальный сайт клуба из Волочиска.

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Контракт 41-летнего специалиста расторгнут по обоюдному согласию с клубом. Агробизнес поблагодарил тренера за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере. Маркевич возглавил Агробизнес в июне этого года после трех сезонов в академии испанского Вильярреала. Команда неплохо начала текущую кампанию и стабильно держалась среди лидеров Первой лиги, однако потерпела два поражения подряд и опустилась на седьмую строчку (правда, отставание от первой позиции составляет всего три очка).

Добавим, что Остап Маркевич является старшим сыном легендарного футбольного тренера и специалиста Мирона Маркевича.

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