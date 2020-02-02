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Маркевич подтвердил возможность прихода Сикорского в Черноморец – игрок остался без клуба из-за поездки в Россию

08:00 32 Читати українською
Маркевич подтвердил возможность прихода Сикорского в Черноморец – игрок остался без клуба из-за поездки в Россию
Игорь Сикорский / фото ФК Агробизнес

Главный тренер Черноморца Остап Маркевич подтвердил, что одесский клуб ведет переговоры с экс-форвардом Агробизнеса Игорем Сикорским.

"Скорее всего, Игорь станет игроком Черноморца. У него сложилась сложная ситуация, человек ошибся. Все допускают ошибки.

"Когда Шевченко посетил Россию, не было такой реакции", – Сикорский о разрыве контракта с Агробизнесом

Насколько мне известно, Сикорский извинился перед обществом и признал свою ошибку. Он об этом сказал в личной беседе. У Игоря родные живут в России. Главное, что он понимает свою ошибку", – поделился Маркевич в интервью Sportarena.

Напомним, Агробизнес разорвал контракт с 31-летним игроком в одностороннем порядке при том, что футболист своим визитом в страну-агрессор нанес ущерб репутации клуба.

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Первая лига Остап Маркевич Остап Маркевич Агробизнес Агробизнес Игорь Сикорский Игорь Сикорский Черноморец Черноморец
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