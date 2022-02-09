Маркевич подтвердил намерение Мариуполя подписать троих игроков Шахтера
11:12 - Читати українською
Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич оценил усиление приазовцев во время зимнего трансферного окна.
"Пока наше пополнение – это Гальчук и Быков. Плюс у нас сейчас на просмотре находятся три молодых футболиста: Козик, Гулько и Гончарук. Они довольно неплохо себя проявляют и мы хотим подписать с ними контракты.
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Но это молодые ребята. У них есть хороший потенциал, но их еще ожидает много работы. Поэтому мы ждем опытных игроков", – цитирует Маркевича сайт приазовцев.
Защитник Эдуард Козик, хавбек Илья Гулько и форвард Даниил Гончарук – футболисты молодежки Шахтера.
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