"Пока наше пополнение – это Гальчук и Быков. Плюс у нас сейчас на просмотре находятся три молодых футболиста: Козик, Гулько и Гончарук. Они довольно неплохо себя проявляют и мы хотим подписать с ними контракты.

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Но это молодые ребята. У них есть хороший потенциал, но их еще ожидает много работы. Поэтому мы ждем опытных игроков", – цитирует Маркевича сайт приазовцев.

Защитник Эдуард Козик, хавбек Илья Гулько и форвард Даниил Гончарук – футболисты молодежки Шахтера.

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