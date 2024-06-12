"Договорились, что работаем дальше. Маткивский сказал, что не знает, откуда это все начало расти, кто это нагнетал. Сказал, что у меня два года контракта, что они даже не рассматривали другого тренера. Плюс Русол приехал – переговорили. Андрей пока что приехал, чтобы ознакомиться, потому что он еще числится в СК Днепр-1. Надо еще уволиться оттуда.

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Мы переговорили. Если он приезжает и берется к роли генерального директора, тогда будем сотрудничать с ним. Я работал с ним в Днепре – у нас не было проблем. Он – футбольный человек, мне легче будет. Не хочу никого обижать, но с дилетантами тяжело.

Имею в виду многих. Не хочу персоналии переходить. Основной вопрос – комплектация, потому что она провалена. Осталось 10 дней до сбора команды, а мы подписали только одного игрока. Возможно, завтра подпишем второго. Вроде договорились, но еще рано говорить.

Танковский? Я не знаю, о Танковском – ни, я ничего не согласовывал. Танковский – один из кандидатов, но моего согласия пока нет. Этот потенциальный новичок – это с моей подачи, я его нашел. Это иностранец. Единственный, кого мы подписали – это Кузык. Это я договорился. Пока такая ситуация.

Надеемся, что через 10 дней картина кардинально поменяется. Нам надо минимум 7 игроков. Это уже работа будет... И Русол пообещал включиться. И там есть у нас шеф-скаут – пусть работает", – поделился Маркевич в комментарии BurBuzz.

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