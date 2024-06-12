"Понятно, что если у Миколенко диагностируют сложное повреждение, то его заменит Зинченко. Кандидат номер один на эту позицию. А то, что у него смазана была концовка клубного сезона, то такое. У Зинченко столько опыта за плечами, что он только на этом может выехать. Не "стушуется" точно. Он в Манчестер Сити прекрасно играл именно на позиции левого защитника. Александр очень хорош в подыгрыше. Он практически не теряет мячи. Один из лучших наших защитников в этом плане.

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Если же Александра сравнить с Миколенко сугубо в защитном плане, то Виталий немного сильнее. Более плотный. Больше сконцентрирован именно на оборонительных действиях", – сказал Маркевич в интервью для УФ.

Напомним, что на 26-й минуте спарринга с Молдовой Артур Крачун достаточно жестко сыграл против Миколенко, из-за чего Виталий повредил голеностоп и не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел Александр Зинченко.

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