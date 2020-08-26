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Маркевич поддержал Реброва перед матчем Лиги чемпионов против Селтика

21:15 - Читати українською
Маркевич поддержал Реброва перед матчем Лиги чемпионов против Селтика
Мирон Маркевич и Сергей Ребров / Фото ФК Днепр

Мирон Маркевич будет болеть за Ференцварош в поединке квалификации ЛЧ против Селтика.

"Хотелось бы, чтобы Ребров с Ференцварошем прошел дальше. Селтик – команда силовая. В матчах с ней очень много борьбы. Если не проиграют борьбу в центре поля, тогда может быть все нормально.

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Не знаю, в какой форме сейчас Селтик, как они себя чувствуют. Но это команда домашняя, которая играет на атаку, у нее много стандартов. Если не проиграют борьбу за мяч, особенно в штрафной то все будет нормально.

Они играют на выезде. В Шотландии тяжело играть. Но будем надеяться, что Ференцварош сможет пройти дальше", – цитирует Маркевича Sport.ua.

Напомним, украинский специалист Сергей Ребров встретится с Селтиком сегодня, 26 августа, начало в 21:45.

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Теги
Мирон Маркевич Сергей Сергей Ребров Украинцы за рубежом Селтик Селтик Ференцварош Ференцварош Лига чемпионов
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