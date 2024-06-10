"Поскольку за итоговый результат отвечает главный тренер, то это его прерогатива, в каком составе будет играть возглавляемая им сборная. Тем более, что речь идет о контрольных поединках, в которых можно убедиться, кто чего стоит на самом деле. Поэтому то, что Сергей Ребров в спарринге с поляками полностью изменил стартовый состав, меня не удивило.

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Другое дело, что пока нет определенности с тактическими построениями прежде всего с организацией наступательных операций. Видимо, какая-то конкретика появится уже после последнего контрольного матча – с командой Молдовы. Потому что игра от обороны может быть актуальной в заключительном матче группового раунда – с бельгийцами, а в первых поединках – с румынами и словаками надо побеждать, и для этого следует уже иметь четкий план.

Надеюсь, что в спарринге с Молдовой обойдется без травм, и Виталий Миколенко успеет вернуть боевую спортивную форму. Для меня лишь позиция левого защитника вызывает вопросы. Все же, на мой взгляд, Александр Зинченко важнее для сборной в середине поля", – сказал Маркевич в комментарии Sport.ua.

Напомним, сборная Украины стартует на Евро 17 июня матчем с Румынией. 21 июня "сине-желтые" сыграют со Словакией, а через 5 дней сойдутся с Бельгией.

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