"Планы понятны – нам нужно провести еще десять матчей против команд из другой географической группы. Пока мы не изучали будущих соперников, ведь во всех командах будут изменения.

Карпаты определились с местом проведения зимних сборов – Маркевич и Ко могут столкнуться с серьезной проблемой.

Очевидно, что вся борьба впереди. У нас есть гандикап, но поверьте мне – мы будем настраивать всех футболистов и сами себя на то, что все только впереди. Мы будем очень серьезно готовиться к заключительным матчам. Наша задача – не просто выйти в УПЛ, а финишировать на первом месте", – цитирует Мирона Маркевича. клубная пресс-служба.

Напомним, кроме Карпат, бороться за выход в УПЛ во втором круге будут: Агробизнес, Виктория, Эпицентр, Ингулец, Левый берег, ФСК Мариуполь, Нива Бузова, Полтава и Прикарпатье.

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