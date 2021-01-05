"Первый день после отпуска мы посвятили медосмотру. Сейчас в моем распоряжении 22 игрока. Они и еще три вратаря поедут на сбор в Турцию, на который мы отправимся 7 января. Также ждем приезда нескольких новичков – надеюсь, они присоединятся к Мариуполю в ближайшие дни и отправятся вместе с нами на сборы.

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Дальнейший план работы у нас следующий: проведем тестирование, несколько втягивающих тренировок, а уже непосредственно на сборе в Турции будем набирать кондиции и получать игровую практику. На данный момент мы запланировали провести пять контрольных матчей – с поляками, сербами и словаками.

Весной мы рассчитываем бороться за место, которое позволит выступать в еврокубках. Есть такое желание, и мы приложим максимум усилий, чтобы осуществить эту мечту", – сказал Маркевич в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Мариуполь ушел на зимнюю паузу на девятой строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 16 очков – в активе команды Маркевича четыре победы, четыре ничьи и пять поражений.

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