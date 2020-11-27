"Впечатления, как всегда после победы, очень положительные. В первую очередь благодаря содержательной игре, которую продемонстрировала наша команда. Особенно при работе с мячом. Процесс создания команды у нас все еще продолжается. В предыдущих играх мы видели не совсем то, что мы хотели, и к чему стремимся. Особенно при контроле мяча и в атаке.

Львов – Мариуполь – 1:3 – видео голов и обзор матча

Сегодняшняя игра, возможно, стала переломной и придаст нам оптимизма – мы видим, что команда на правильном пути. Плюс мы попали в сложную ситуацию из-за болезней – у нас было много футболистов, которые болели и только вышли из карантина.

Безусловно, это сказалось на их физическом состоянии. И я рад, что мы показали хороший футбол и проявили характер. К тому же мы заканчивали матч вдевятером – Игорь Кирюханцев последние 15 минут доигрывал с травмой. Поэтому мы рады, что сегодня у нас была и качественная игра, и характер.

Как я уже говорил, некоторые футболисты только перед матчем с Рухом получили отрицательный результат на тест. Они не тренировались, и им было очень трудно в плане психологии. Половина команды осталась в Мариуполе, половина была во Львове. Тяжелая ситуация...

Но, как я всегда говорю, в любой ситуации нужно искать внутренние ресурсы и резервы для того, чтобы не опускать свою планку. Над этим мы еще будем работать", – приводит слова Маркевича официальный сайт Мариуполя.

Мариуполь на выезде уверенно одолел Львов и прервал 4-матчевую безвыигрышную серию