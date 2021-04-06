"Сможет ли еще Заря вклиниться в борьбу за попадание в Лигу чемпионов? Не думаю. Слишком большое отставание.

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Луганчане упустили свой шанс, когда проиграли в двух турах подряд, сначала Динамо, а затем – Колосу", – сказал Маркевич в комментарии Zbirna.com.

Напомним, Заря после победы над Рухом в 20-м туре УПЛ занимает в турнирной таблице третье место, имея в своем активе 35 очков. От Шахтера луганчане отстают на 7 пунктов, однако имеют одну игру в запасе.

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