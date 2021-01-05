Председатель комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич подвел итоги 2020 года для молодежной сборной Украины.

"Молодежная сборная не стояла в стороне от процесса становления национальной команды.

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У молодежки не было результата? Он придет. Основную задачу – по поставкам кадров для национальной команды – Руслан Ротань выполнил", – сказал Маркевич в комментарии официальному сайту УАФ.

Напомним, в своей отборочной группе к Евро-2021 молодежка заняла третье место, потеряв шансы на выход в финальную часть чемпионата за два тура до окончания турнира.

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