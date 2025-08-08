Бывший тренер Металлиста, Днепра, Карпат и других команд Мирон Маркевич вспомнил период работы в сборной Украины вместе с Артемом Милевским и Александром Алиевым.

"Алиев и Милевский? У них потенциал был очень серьезный. Я с ними в сборной не имел никаких проблем. Они полностью отдавались игре и вели себя нормально. Но, конечно, они не реализовали себя настолько, насколько могли", – заявил культовый 72-летний специалист в интервью проекту ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ.

Напомним, что Мирон Маркевич исполнял обязанности главного тренера сборной Украины с февраля по август 2010 года. В этот период национальная команда провела 4 встречи и ни разу не проиграла.

