"Он тренирует команду, просто у него были некоторые дела, и он из-за семейных вопросов отъехал, насколько я понимаю. Но он тренирует и все хорошо. Клуб развивается и очень большое внимание к команде.

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Я не очень уполномочен говорить эти все моменты, но думаю, что все будет хорошо у команды", – поделился Кополовец в комментарии BurBuzz.

Добавим, что Карпаты победили Минай в контрольном матче (3:1), а затем уступили Металлисту 1925 (0:1), а Мирона Маркевича не было на обоих поединках. Сообщалось, что специалист уехал в Испанию.

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