Маркевич опроверг информацию об отставке Петракова перед ЧМ-2019 – подозревает Суркиса

Глава комитетов национальных сборных УАФ Мирон Маркевич ответил на информацию Михаила Спиваковского о том, что УАФ собиралась уволить главного тренера юношеской сборной Украины Александра Петракова перед победным чемпионатом мира.

"Мне вообще не хочется комментировать подобные слухи. Если эти слова звучат со стороны самого журналиста, то он просто аферист и на это не стоит обращать внимания. Если это прозвучало из уст самого Григория Суркиса, то это другой вопрос. То, что они меня ненавидят я знаю, но не до такой же степени.

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Я, как тренер, видел работу Александра Петракова. Он всегда давал результат. И мы верили в него и в его команду, что на чемпионате мира эта сборная может выстрелить.

Поэтому высказывания о якобы увольнении Александра Васильевича перед чемпионатом мира, кроме как бредом, я не назову", – цитирует Маркевича Tribuna.com.

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