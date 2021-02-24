"Намерения Ярославского возродить Металлист? Как и все, я узнал об этом сегодня. Догадываться можно о чем угодно, но не более того. Во-первых, я счастлив, что Ярославский включается. Он создавал ту команду, много усилий в нее вложил. Я просто рад, что так случилось, как бывший тренер и болельщик Металлиста.

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Пойду ли туда работать? Если будет что-то серьезное, то я подумаю. Но пока то, что мне предлагали, меня не устраивает. Хотя посмотрим, в футболе все может измениться за один день. Но, безусловно, мне бы хотелось тренировать. Ничего в этом плане за это время не изменилось. Я себя чувствую молодым. А где, что и как – это уже совсем другая ситуация", – поделился Маркевич в комментарии изданию Telegraf.

Напомним, Ярославский был президентом Металлиста до 2012 года, позже клуб перешел в руки Курченко, а в 2016-м прекратил свое существование. Сейчас на украинской футбольной карте Харьков представлен двумя командами – ФК Металл во Второй лиге и Металлист 1925 в Первой. Маркевич же стал лицом расцвета Металлиста, возглавляя команду с 2005 по 2013 годы.

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