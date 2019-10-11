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Маркевич оценил вероятность своего возвращения к тренерской деятельности

11 октября 23:03 162 Читати українською
Маркевич оценил вероятность своего возвращения к тренерской деятельности
Мирон Маркевич / Фото ФК Днепр

Экс-тренер сборной Украины, Металлиста и Днепра Мирон Маркевич рассказал о возможности возвращения к работе тренера.

"Предложений было много. В основном, из-за границы, но не слишком серьезные команды.

"Зачем Шевченко сейчас идти в Милан, это посредственная команда", – Маркевич о возможности Шевы возглавить "россонери"

После Металлиста и Днепра падать в непонятные команды не хочется. Нужно понимать серьезность намерений того, что там готовы делать действительно хорошую команду. Пока ничего такого не было", – сказал Маркевич в комментарии радиопрограмме Мова футболу.

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Напомним, сейчас легендарный специалист возглавляет комитет национальных сборных Украины различных возрастов.

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