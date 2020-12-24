Маркевич оценил трансфер Милевского в Минай
Председатель комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич поделился мыслями о переходе Артема Милевского в Минай.
"Думаю, что Артем Милевский поможет Минаю подняться со дна турнирной таблицы чемпионата УПЛ. Тем не менее, это квалифицированный футболист, который в ключевой момент может взять игру на себя. Хочу только пожелать Артему сосредоточиться исключительно на футболе.
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Ведь не исключен вариант, что Минай – это его последняя команда и хочется, чтобы о нем вспоминали, как о зрелом мастере, который поспособствовал популяризации футбола в Закарпатье. Тем более, что Милевский и сам неоднократно заявлял, что мечтает завершить свою многолетнюю карьеру на мажорной ноте именно в Украине", – отметил Милевский в комментарии meta-ratings.
Напомним, нападающий подписал контракт с закарпатским клубом, присоединившись на правах свободного агента. Добавим, что детали сделки не разглашаются.
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